I tirsdags leverede Odense Bulldogs en tæt kamp hjemme mod den evige rival Sønderjyske, og langt inde i 3. periode var der højspænding ved stillingen 2-2, men så snart gæsterne scorede til 3-2, kunne Sport Fyns specielle gesandt til Møllemarksvej konstatere, at der kneb med evnen til at etablere et markant modpres, og Sønderjyske dominerede resten af en kamp, hvor hjemmeholdet ved 2-2 endda havde fordel af at være to mand i overtal.

Fodbold: Odense Bulldogs er på vej ind i det, der kan risikere at blive en fiasko af voldsomme dimensioner - hvis ikke holdet formår at finde tilbage til nogle af de takter, som en overgang i sæsonen så ganske lovende ud.

Der er 11 hold i Ligaen, og de spiller 10 gange mod hinanden i grundspillet - altså 50 kampe - og med kun to runder tilbage har Odense samlet 74 point for 48 kampe.

Men Herning kom tilbage med to scoringer - igen i power-, play- og hele baduljen endte med et kontant nederlag til Odense, som nu kan se klare og isnende kolde konditioner forude.

Rungsted har på søndag endda besøg af naboen Herlev, der ligger næstsidst og vil være favorit til endnu tre point, før Rungsted i sidste runde får besøg af topholdet Herning, og så kan man altid diskutere, hvor meget Herning vil gøre ud af den kamp.

Odense får søndag besøg af bundholdet Hvidovre i en must-win-kamp, inden der sluttes tirsdag hjemme mod Esbjerg. to kampe, der formentlig skal vindes for at Odense skal nå at snige sig ind blandt de første seks hold, der ryger direkte i det slutspil, der reelt er kvartfinaler - som spilles bedst af syv kampe.

Hvis ikke Odense klemmer sig direkte ind i dette slutspil, må holdet en omvej over det såkaldte play-in-spil om de to sidste kvartfinalebilletter, og her tegner Herlev sig som modstanderen i det, som både vil være en ekstra belastning og samtidig ganske nervedirrende.

Kort sagt: Odense Bulldogs gør klogt i at vinde både søndagens og tirsdagens kamp hjemme mod henholdsvis Hvidovre og Esbjerg - og derefter skal der stadig håbes på et-eller-andet kiks af Rungsted.