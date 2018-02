Nyborg: En city-bus, der kører folk på tur rundt i byen. En båd i havnen, der tager borgere med på havnerundfart. Flere bænke i byen. Udbredelse af viden om demens til alle lag af samfundet. En demens-landsby som den i Svendborg. Musikterapeut, der tager rundt på plejehjemmene. En sportshal ved siden af plejehjemmet, så det er nemt af få fysisk aktivitet. Nyt plejehjem med gamle i den ene ende og børnehave i den anden. Skilte i byerne, så demente - og alle vi andre - kan finde rundt.

Demens 70.000-90.000 mennesker i Danmark har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom.Cirka 400.000 lever som pårørende med demens i hverdagen.



De totale samfundsøkonomiske omkostninger ved demens løber op i 24 milliarder kroner om året.



Demens der den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.



Der er ingen kur, der kan forhindre eller stoppe fremadskridende demenssygdomme.



Kilde: Birgitte Vølunds slides ved foredraget på Nyborg Strand.

Ideerne boblede frem, da den lokale Alzheimer Forening og Nyborg Kommune torsdag aften holdt dialogmøde om Nyborg som demensvenlig kommune. Fremmødet var overvældende, og omkring 270 pårørende, politikere, ansatte, frivillige og en masse, der bare var interesserede, var mødt op på det Hotel Nyborg Strand, der iøvrigt er hædret som særligt demensvenligt.

En god del af tiden blev brugt til at få ideerne frem i grupper ved bordene. Og her blev der ikke bare snakket hyggesnak og fundet på finurlige ideer til at gøre kommunen mere demensvenlig. Ved flere af bordene fik pårørende lejlighed til at fortælle om deres meget pressede hverdag med demens på nærmeste hold. Avisen løb ind i flere historier, hvor de pårørende ikke bare følte, at kommunen var medspiller, men i lige så høj grad modspiller i det daglige.

Inden gruppearbejdet holdt Birgitte Vølund, landsformand for Alzheimerforeningen, foredag om, hvad det en demensvenlig kommune er for noget. Hun har arbejdet med demens i mange år og kunne fortælle, at hun først i 1990'erne var med til at indrette Nyborg Kommunes første "skærmede enhed" for demente på plejehjemmet Svanedammen. Det var et af de første forsøg på Fyn på at gøre en seriøs indsats specielt for demente beboere.