Haiti suspenderer den britiske afdeling af hjælpeorganisation Oxfams tilladelse til at arbejde i det caribiske land i to måneder.

Det oplyser landets minister for eksternt samarbejde, Aviol Fleurant, torsdag.

Beslutningen er truffet på grund af britisk Oxfams "alvorlige fejl" i 2010 og 2011.

Det er for nylig kommet frem, at nogle af Oxfams medarbejdere i Haiti benyttede haitianske prostituerede.

Det skal være sket, da de pågældende Oxfam-medarbejdere var udsendt til landet efter jordskælvet i 2010.

Fleurant siger, at Haiti har indledt en efterforskning for at få fastslået, om mindreårige blev udnyttet af Oxfam-ansatte.

Syv ansatte hos Oxfam blev enten fyret eller forlod deres job, efter at en tidligere ansat i 2011 beskyldte flere medarbejdere for at have opført sig yderst upassende, mens de var udsendt til Haiti.

En af de syv, der forlod organisationen, var den daværende landechef for Haiti.

Oxfam International har undskyldt for skandalen og for at have forsøgt at nedtone den tidligere.

I denne uge meddelte organisationen så, at den vil nedsætte en kommission, som skal udarbejde en handlingsplan for at gennemgå kulturen i organisationen.

Den britiske afdeling af Oxfam er en af fire divisioner af Oxfam International, der arbejder i Haiti.

Hjælpeorganisationen forventer, at det vil have "stor betydning" for dens indsats i landet, at den britiske afdeling nu er suspenderet, skriver Oxfam International i en meddelelse torsdag aften.