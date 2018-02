En 20-årig afghansk mand, som to gange har forsøgt at tage sit eget liv og nu igen er varetægtsfængslet i en almindelig celle, er blevet tilset af en læge, som ikke vurderer, han skal på lukket psykiatrisk afdeling.

En 20-årig afhansk mand, som er udvist af Danmark, har to gange forsøgt selvmord i arresthuse, og alligevel endte han forleden i Nyborg Arrest, for manden er ifølge en overlæge i Kriminalforsorgen ikke psykisk syg.

Det slår anklagemyndigheden ved Fyns Politi torsdag fast, efter at den 20-årige mand onsdag blev varetægtsfængslet for ildspåsættelse den 12. januar 2018 af sin celle i Odense Arrest, som betød, at 20 arrestanter måtte evakueres og sendt på en ekstra gårdtur.

I grundlovsforhøret onsdag lagde den 20-årige mand ikke skjul på, at han hellere ville tage sig eget liv end blive sendt tilbage til Afghanistan, fordi han er udvist som følge af et butikstyveri i Jylland, og derfor undrede hans beskikkede forsvarer sig over, at hans klient ikke skulle i surrogat, dvs. på en lukket psykiatrisk afdeling netop på baggrund af to selvmordsforsøg i henholdsvis Aarhus Arrest ved hængning og Odense Arrest ved ildspåsættelse.

Det valgte retsformanden ikke at gøre, men i stedet at lade ham varetægtsfængsle på helt almindelige vilkår i et arresthus og dér blive tilset af en læge for at vurdere den afghanske mands mentale tilstand. Det skete så kort efter, han var blevet sat i Nyborg Arrest.

- Resultatet af det psykiatriske tilsyn har ikke givet os anledning til at fremsætte en anden anmodning, herunder overførsel til andet end arresthus for den pågældende, siger chefanklager Ulla Greibe, anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Dommeren sagde specifik til den anklager, som mødte i grundlovsforhøret, at den 20-årige skulle tilses af en læge så hurtigt som muligt, og det er blevet fulgt, fremgår det af chefanklagerens forklaring.

Det er en af Direktoratet for Kriminalforsorgens egne overlæger, som har stået for det psykiatriske tilsyn, og som trods den 20-årige mands to tidligere forsøg på at tage sit eget liv alligevel mener, der bliver passet bedst på ham i et almindelig arresthus.

Mens han sidder varetægtsfængslet for at have sat ild til sin celle i Odense Arrest skal anklagemyndigheden gøre sagen færdig, så den kan komme for retten. Det gør den formentligt den 8. marts, og derefter står manden til udvisning af Danmark.