Det blev pop- og r&b-trioen Scarlet Pleasure, der blev de store vindere ved Gaffa-prisfesten i et fyldt Odeon. Det københavnske band modtog som det eneste tre priser, som medlemmerne fik i kategorierne "Årets Danske Band" samt "Årets Danske Udgivelse" og "Årets Danske Popudgivelse" for ep'en "Limbo". Det kom ikke som den store overraskelse, at Scarlet Pleasure skulle på scenen flere gange, da bandet var nomineret i hele seks kategorier.Bandet befinder sig for tiden i Los Angeles, så i stedet for takketaler havde trioen sendt en række muntre videoer fra hotelværelset i Californien.Odenseanske MØ, som for tiden turnerer i USA, var nomineret i fire kategorier: "Årets Danske Udgivelse", "Årets Danske Solist", "Årets Danske Hit" for "Nights With You" samt "Årets Danske Popudgivelse" med ep'en "When I Was Young".Men den succesfulde 29-årige sanger måtte i år tage til takke med hæderen ved at være nomineret. Dermed fik hun ikke udvidet samlingen af Gaffa-priser, som hun indtil videre har modtaget syv af.

Mads Langer, der også optrådte torsdag aften i Odeon, modtog to priser som "Årets Danske Solist" og "Årets Danske Livenavn". - Det er vildt at stå her igen i år. Jeg vil gerne sige stor tak til Gaffa for at belyse både den brede musik og nicherne, sagde Mads Langer i sin første af to takketaler. Nykommeren Hugo Helmig modtog to priser som "Årets Nye Danske Navn" samt "Årets Danske Hit" for "Please Don't Lie". Han takkede både pladeselskab, familie og kæreste, men ikke mindst Gaffas læsere for priserne.- Waaauw, der er så mange, jeg gerne vil takke. Men den her går ud til alle dem, der har stemt på mig. Det er for vildt, sagde Hugo Helmig i sin første takketale.En halv time senere var han med egne ord en smule snaldret, da han igen skulle på scenen.- Min mor sagde engang til mig, at man ikke skal tage noget for givet. Det har jeg ikke altid lyttet til. Men i aften kan jeg love for, at jeg ikke tager det for givet at tage hjem med to Gaffa-priser i bagagen, sagde Hugo Helmig."Årets Danske Rockudgivelse" gik til The Minds of 99 for ep'en "Solkongen (del 1)", mens "Årets Danske Hiphop-Udgivelse" gik til Suspekt for albummet "100% Jesus".Årets "Danske Elektroniske Udgivelse" var AV AV AV's ep "Everything Is True", mens prisen "Årets Danske Hardrock/Metal-Udgivelse" gik til Solbrud for udgivelsen "Vemod".I den internationale afdeling var Ed Sheeran den store sejrherre med tre priser: "Årets Internationale Solist", "Årets Internationale Hit" for "Shape of You" samt "Årets Internationale Udgivelse" for albummet "Divide".

At briten modtog prisen for "Årets Internationale Hit" var ikke den store overraskelse, da han var nomineret med hele fire ud af de fem sange i kategorien.Coldplay blev "Årets Internationale Band", mens Khalid modtog prisen som "Årets Nye Internationale Navn".