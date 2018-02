2

Mengoba Godello Sobre Lias 2015, 12,5 procent, Bierzo, 140 kroner hos Bichel Vine: Tilbageholdt næse, lidt røg og honningsødme og fudge. Efter nogen tid i glasset dukker stødt æble og et touch af noget petroleumsagtigt fra lagringen på gærresterne op, det er godt, og den skal have tid til at åbne op. Vinen har en fyldig, cremet mundfornemmelse rundet af fadlagringen, fyldig krop (i X-Factor-regi ville nogle kalde det body og i samme åndedrag efterlyse lidt mere feeling i duften). Druen hedder godello, og det er blot et andet navn for verdelho. Trods samme ophav er ugens to vine vidt forskellige.

Mengoba er lagret på 5000 liters træfade og har gennem 10 måneder suget smag fra gærresterne på bunden til en mere nuanceret og subtil stil, mens Basa Blanco er gæret og lagret på ståltanke og har fået mere umiddelbar frugt. Mengoba er dobbelt så dyr som Basa Blanco, men i en anden liga på linje med de hvide vine fra Bourgogne. I tidligere årgange har vinen været mere oxidativ sherry-agtig med mere stødt æble, men i 2015 er ekstremiteten tæmmet til en velpoleret mainstreampleaser. Flot vin til snack, hvis man har spender-buksen på. Fire stjerner.