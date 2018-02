Spansk hvidvin og ansjoser fra el Bulli i selskab med brød, ost og skinke sikrer et lækkert måltid på en fredag, hvor weekenden ankommer lidt for sent.

Ansjos: Gourmet mod discount Lolin Ansjoser Serie Oro 30 gram, tre dåser for 99 kroner hos Bichel.dk: Store flotte, håndskårne fileter af ansjos. Ligger komfortabelt i rigelig olie og kvitterer for udskrivningen med silkeblød tekstur, let nøddeagtig smag i kødet, som tenderer god, tørret skinke. Umamiboost, men uden for meget salt. Flot, men også betalt. En dåse rækker til en håndfuld hapsere.Premieur Ansjoser, 12,95 kroner i Netto: Her er næsten dobbelt op med 50 gram fisk, fileterne er håndskårne, men svære at trække op af det smalle glas og ligger meget tæt. Smagen er salt, lidt fisket harsk i sammenligning med Lolins ansjoser. Oplagte som boost i en sauce, men ganske kontante i munden som snack.

Det mediterrane køkken med tapas og hapsere er løsningen på den udfordring. Tapas er som bekendt navngivet efter det stykke brød, skinke eller andet godt, som sikrer, at man ikke drikker sin vin på tom mave ved bardisken i Spanien, og med et fundament af godt brød kan snacks holde sulten fra døren frem til lørdag morgens kaffe og blødkogt æg.

Endelig fredag. Men arbejdet åd den første halvdel af tiden til madlavningen, myldretidstrafikken tog resten, og nu står man på kanten af Disney Sjov. Sene fredage af den karakter rimer på et glas vin, et let måltid i det gastronomiske limbo mellem take away og et måltid lavet fra bunden og benene oppe i sofaen med resten af vinen.

Men det kræver en smule forberedelse, og madredaktøren brugte et par minutter af sin morgen på at placere en flok halve tomater i et fad, dryppe med sukker, salt og olivenolie, inden de fik friskkværnet peber og røg i ovnen ved 80 grader for at smide fugt hen over arbejdsdagen. Øvelsen kræver tillid til sin ovn, og sidst på dagen lå de røde skrumpehoveder med perfekt krøllede kanter, som tegn på fortættet sødme, en frisk syrlighed (for det har tomater) til en fin snack, som kunne lægge bund og pifte nogle hapsere op.

Jamen er det mad, vil nogen indvende? Afgjort og vi elsker en planke med charcuteri og ost på café, men hjemme er udfordringen mest af alt at føre tingene ud i livet. Hverdagens inerti lader de fleste aftensmåltider køre i cirkulation mellem en halv snes retter med pizza og smørrebrød som danskernes foretrukne, men et let måltid af snacks med en god flaske vin kan fremstilles på autopilot med saltmandler, god konserves og de hjemmelavede tomater, som topper soltørrede tomater med gummikonsistens og syntetisk karamel-sødme.

Jeg smuttede ind om min yndlingsbager og hentede det lokale madbrød på surdej med en slat rugmel til at give tyngde foruden et let flute, som skåret skråt giver en god platform for hapserne. Herudover en cremet pesto på peberfrugter, et glas bagte ditto og basilikum-pesto i kombination med tomaterne plus hakket skalotteløg og et smæk fra salte ansjoser.