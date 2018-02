3

Hapsere:

Flute skåret i skiver på skrå. Pesto af basilikum, creme af peberfrugt, bagte tomater i skiver, salt, peber, olivenolie, ansjosfileter.

Sådan gør du:

Smør skiverne med pesto af den ene eller anden type, læg tomaterne i skiver over og placer et par ansjosfileter over hapseren, inden du krydrer med peber - ansjosen vil give lidt salt i sig selv, så vent med det. Du kan også bruge sardiner, et stykke skinke eller hvad du har ved hånden. Dryp med lidt olie. Spis sammen gode oliven, skinke og surbrød.