En selvmordsbombemand har angrebet den amerikanske ambassade i Montenegro, oplyser politiet i den lille Balkan-stat.

Manden kastede først noget, der menes at være en håndgranat, over det hegn, der omkranser ambassaden. Derpå gik han et par skridt væk og sprængte sig selv i luften.

Det oplyser politiet i en meddelelse.

Ingen andre mennesker end manden selv kom til skade. Selvmordsbomben forårsagede et hul i fortovet, men ellers er der ikke sket skade.

Manden var ikke tidligere straffet, og angrebet var ikke en terrorhandling, siger politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

Myndighederne er nu ved at undersøge, om han handlede på egen hånd, eller om flere var involveret i angrebet, der skete omkring midnat natten til torsdag.

Torsdag morgen var montenegrinsk politi med automatvåben sat ind for at bevogte ambassaden efter det natlige angreb.

Ambassaden holder lukket torsdag og opfordrer amerikanske statsborgere til at holde sig fra stedet.

Politiet i Montenegro oplyser, at gerningsmanden er en 43-årig mand fra Serbien.

Manden er krigsveteran, skriver den serbiske avis Vijesti. Samme oplysning kommer fra en unavngiven montenegrinsk politikilde, der har talt med AP.

Hans motiv for at angribe den amerikanske ambassade er endnu uklart, oplyser talspersoner for politiet på en pressekonference.