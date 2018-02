Auktionshuset Lauritz kommer ud af 2017 med røde regnskabstal, og aktiemarkedet kvitterede med endnu et dyk i kursen, som nu ligger på 1/7 af introduktionskursen i sommeren 2016.

Selskabets årsrapport, offentliggjort torsdag, viser et underskud efter skat på 21 millioner kroner mod et plus på 10,7 millioner året forinden. Underskuddet skyldes i høj grad nedskrivninger for mere end 23 millioner, hvoraf de knap 19 vedrører en ejendom på Rovsinggade på Østerbro i København, som selskabet ejer, og som tidligere var annonceret tæt på salg. Men salget faldt aldrig på plads.

Lauritz går nu aktivt ind i en proces, hvor man håber at sælge ejendommen i løbet af de kommende 12 måneder. I den forbindelse har man nedskrevet værdien af ejendommen til den forventede salgspris, som altså er væsentligt lavere end den værdi, den hidtil har været bogført til.