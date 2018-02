Indsigt

Anmelder, presseansvarlig for Gaffa-prisfesten og redaktionssekretær på Gaffa, Ole Rosenstand Svidt, glæder sig over den odenseanske opbakning til Gaffa-prisfesten, som han konstaterer aldrig har været bedre end sidste år i Odeon.

Ole Rosenstand Svidt, hvis du skal opsummere sidste års Gaffa-prisfest i Odeon, hvordan forløb den så?

- Den gik forrygende. Vi havde nogle fremragende liveoptrædener. Ikke mindst åbningen med Kellermensch, hvor forsanger Sebastian Wolff kom gående syngende ind ad hovedindgangen, samt afslutningen med Bisse, der fik folk til at rejse sig fra sæderne. Værten Thomas Skov var veloplagt, og det var en rørende seance, da Annisette fik Gaffas "Specialpris" og lange, stående ovationer. Mads Langers politiske takketale gik viralt, og vi synes selv, det blev vores bedste show nogensinde. Ambitionen er at prøve at overgå det i år.

Efter flere år på Bremen Teater fik Odeon debut. Hvordan fungerede den nye, odenseanske sal til Gaffa-prisfest-formatet?

- Den fungerede fremragende. God lyd, god logistik og gode publikumsforhold. Det var klart medvirkende til succesen sidste år.

Hvordan har opbakningen været på Fyn?

- Meget positiv. Det er ingen hemmelighed, at vi får et tilskud fra Odense Kommune, og samarbejdet med kommunen har været gnidningsfrit. De fynske medier har også været meget flinke til at omtale showet både sidste år og i år.

Har du/I hørt brok fra københavnere, der skulle den lange vej til Fyn?

- Ikke i år. Der var lidt sidste år, men folk kom alligevel, og i år begyndte folk at melde sig til og købe billet, så snart billetsalget åbnede, og vi forventer en fyldt sal igen i år.

Spændvidden blandt årets optrædende er enorm. Hvem vælger line-uppet?

- Det gør Gaffas redaktion. Det vil sige vores relativt nye chefredaktør Sidsel Thomassen, mig samt vores direktør Robert Borges. Jeg vil dog gerne give Sidsel æren for en stor del af programmet. Det er hendes fortjeneste, at vi har fået det fremadstormende engelske navn Yungblud på scenen, og det er også hendes idé at få et death metal-band Baest med i showet. Hvornår har man sidst set det i et awardshow, hvis det ikke lige er metal awards?

Er det let at få bands til at stille op til Gaffa-prisfesten?

Det må man sige ja til. Det er et godt udstillingsvindue, og vi har været i den privilegerede position, at vi har kunnet vælge og vrage mellem buddene.

Hvad betyder det for prisfesten, at den i år livestreames og ikke sender som planlagt på DR3?

- Vi betragter det faktisk som en fordel, for vi vil jo gerne have fat i et ungt publikum, og de unge er hastigt på vej væk fra flow-tv og gået over til streaming og sociale medier. Det er også derfor, at DR3 efter planen lukker ned som flow-tv inden længe. Showet bliver i øvrigt filmet med stort kamerahold og en produktion på niveau med sidste år.

Der er kun to fynske nominerede (MØ og Hjalmer). Er der virkelig ikke flere fynske bands, der i Gaffas øjne har markeret sig i 2017?

- Det er læserne, der har stemt på baggrund af Gaffas indstillinger, og her var der lidt flere fynske navne med i bruttotruppen: Aksglæde, Claus Hempler og Tårn. Der er mange fynske bands, der flytter fra Fyn, når de vil gøre karriere, og de gør måske ikke alle lige meget opmærksom på, at de kommer fra Fyn. Så måske er der flere fynske bands, end man lige går og tror. Lydmor, som optræder til showet og måske bliver nomineret næste år, har også boet på Fyn i en periode.