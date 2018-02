Jesper W. Jørgensen reddede sammen med sin niårige søn, Emil, en 18-årig mand, som var faldet i havnen i Svendborg. Det var absolut på et hængende hår, for den 18-årige var sekunder fra at gå til bunds, og Jesper W. Jørgensen måtte to gange springe ned i det iskolde vand. Og faktisk troede han, at han skulle bjærge et lig.