En ung kvinde, som formentligt forsøgte sig som tricktyv, var onsdag eftermiddag på spil i Højstrupvangen, hvor det blandt andet gik ud over en kvindelig beboer, som lå og hvilede sig på sofaen.

I første omgang troede beboeren, at det var hendes kontaktperson, som hun ventede besøg af, fremgår det af politiets døgnrapport. Det var det ikke, og den uanmeldte indtrængende kvinde satte sig ned ved siden af beboeren og ville have hende til at skrive under på et stykke papir. Samtidig raslede den ukendte kvinde med nogle småpenge og sagde noget med børn. Beboeren troede, at kvinden ville have penge og gav hende derfor en 20-krone. Derefter forlod den ukendte kvinde lejligheden.

Efter det mærkelige besøg opdagede beboeren, at der i hendes soveværelse var rodet ved sengetæppet, og hun mente derfor, der måske havde været endnu en person inde hos hende, mens hun hvilede sig.

Der er tilsyneladende intet stjålet, og ifølge beboeren talte kvinden et uforståeligt udenlandsk sprog.

Lidt senere var det et andet sted i samme bebyggelse, at en kvinde ringede på og bad beboeren om at skrive under på et ikke nærmere defineret dokument. Det afviste beboeren, hvilket fik den uanmeldte besøgende til at bede om et glas vand. Det fik hun lov til. Der er tilsyneladende heller ikke noget stjålet her.

Den mystiske indtrængende person beskrives her som en kvinde, dansk af udseende, 20 til 25 år, 160 centimeter høj, og kraftig af kropsbygning. Hun havde en hætte på og talte et fremmedsprog. Kvinden var iført mørkt tøj, fremgår det af politiets døgnrapport.