Faaborg: Det var et noget kikset indbrud, der natten til onsdag blev begået mod baren "Hos Peter" på Banegårdspladsen i Faaborg.

Indehaverne Peter Kirkegaard og Jannie Breith har valgt at beskrive indbruddet i et opslag på Facebook, hvor de samtidig har vedhæftet billeder op af indbrudstyven.

Indbrudstyven blev nemlig fotograferet af overvågningskameraer, hver gang han nærmere sig bygningen. Første gang, han dukkede op på skærmen, var klokken 02.21 - næste gang klokken 03.18, hvor han stillede en cykel fra sig - og klokken 03.40 må han have ment, at tiden nu var moden. Efter at have spejdet lidt ind gennem ruden til baren stående på en havestol, valgte han at smide en sten gennem ruden og bryde ind i baren.

Ulovlig offentliggørelse I dag er det efter persondataloven ulovligt og forbundet med bødestraf at offentliggøre billeder fra f.eks. overvågningskameraer, hvor man kan se personer begå indbrud. Det må kun politiet.Justitsminister Søren Pape Poulsen er dog på vej med et lovforslag, så f.eks. butiksejere kan dele billeder af indbrud med hinanden i et lukket system.



Det vil selv efter lovens ikrafttræden fortsæt være ulovligt at hænge formodede indbrudstyve ud på f.eks Facebook.

- De første to gange kom han uden strømpe over hovedet, men den sidste gang må han have ment, at der skulle lidt ekstra gangsterstil over det - så der havde han trukket en sort nylonstrømpe over hovedet, fortæller Jannie Breith.

Selv om der stod masser af hele spiritusflasker fremme i baren, var det eneste tyven tog med sig en lille kasse med søm.

- Så vi konkluderer, at han må være håndværkertypen, og at det må have været et meget presserende håndværkerprojekt. Nej, han må have gået efter kontanter. Han havde en pose med og må have troet, at vi er så dumme at lade kontanter ligge tilbage i kassen. Måske har han også troet, at vi stadig har spilleautomater - men det har vi altså ikke mere, fortæller Jannie Breith.