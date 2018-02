FODBOLD: DBU Fyns administrationschef Claus Gramm Pedersen kalder det for "det muliges kunst" at placere datoen for unionens årlige delegeretmøde og ser ingen udfordringer i, at det holdes samme aften som øens Superliga-hold spiller kamp på onsdag.

- Det er samme dato som sidste år og jeg ser ingen udfordringer. Sidste år var vi 86 mennesker til delegeretmødet, så jeg ser ingen problemer i forhold til OB's Superliga-kamp. Vi har allerede før jul bestemt, hvornår datoen skal være og det er vigtigt, fordi vi skal lave regnskabet meget hurtigt, og så skal mødet ligge før DBU's delegeretmøde den 2./3. marts, siger Claus Gramm Pedersen.

Regnskabet skal afleveres inden den 31. december, og så skal revisionen nå at være inde over. Vi har ikke haft intention om at ændre datoen, for vi ser ikke noget problem i det, siger Claus Gramm Pedersen.

På DBU.dk's datoplaner har der siden sommer stået en Superliga-runde ud for onsdag den 28. februar, men det har ikke haft indflydelse på DBU Fyns beslutning.

- Vi har slet ikke planlagt datoen ud fra, hvornår Superliga-klubberne spiller, tilføjer Claus Gramm Pedersen.