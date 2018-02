KOMMENTAR:

I mange år er OB på DBU Fyns årsmøder blevet tituleret som unionens flagskib i formændenes beretninger, men nu er man i stedet gået over til at afholde delegeretmødet samtidig med, at OB spiller Superliga-fodbold i Odense.

Det sker på onsdag, når DBU Fyns årsmøde for alle fynske klubber begynder kl. 18.00 i Langeskov Hallen samtidig med, at dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen fløjter op for OB-Lyngby på Ewii Park.

Nu er Carlsberg stadig sponsor for OB og Albani bakker op om DBU Fyn, men den var nok ikke gået i næste sæson, når Albani også rykker ind i OB.

DBU Fyn har de senere år gjort alverdens krumspring for at hæve antallet af delegerede til årsmødet, men det gøres næppe ved at lægge årsmødet samtidig med en OB-kamp. De sidste par år er antallet af klubrepræsentanter faldet så drastisk, at der sarkastisk er blevet hvisket i krogene om at køre årsmødet via Skype.

Naturligvis lokker kalveschnitzlen en del af huse og årsmødet er blevet flyttet til en hverdags-aften, fordi mange travle klub-delegerede har svært ved at komme til årsmødet i weekenden. Tirsdag og torsdag er mange steder træningsaftener, og så er det nok derfor endt med en onsdag.

Alligevel er det imponerende, at det lykkes for DBU Fyn og OB at kollidere så effektivt. Der findes helt evident folk, som er fløjtende ligeglad med OB og under alle omstændigheder vil dukke op på årsmødet. Men det ændrer ikke ved, at det er et dårligt signal at sende.

Måske hænger det sammen med, at DBU Fyn - som det iøvrigt fremgår af et af forslagene - er ved endegyldigt at blive en bredde-organisation, mens OB og måske andre fynske klubber passer biksen i Divisionsforeningen. OB har en professionel afdeling og en helt anden for amatørerne, der som Sport Fyn opfatter det, vil stille med Claus Eder og Jesper Eriksen som delegerede på onsdag.

Iøvrigt arbejder DBU på at skære DBU Fyns bestyrelse ned fra 9 til 7 mand og lægge DBU Jylland og Fyn sammen i en DBU Vest, mens de fire fraktioner øst for Storebælt skal hedde DBU Øst.