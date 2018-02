Forhenværende gårdejer Mikkel Mikkelsen, Baggårde 16, Ærøskøbing, tidligere Slippensgaard i Stokkeby, er død, 81 år. Mikkel Mikkelsen voksede op sammen med søstrene Agnes og Kirsten på Slippensgaard i Stokkeby. Han var 9. generation på gården og den 9. Mikkel Mikkelsen. Hans søn er den 10. Mikkel Mikkelsen i familien. Efter at have arbejdet ved landbruget forskellige steder og været på landbrugsskole, overtog han og hustruen Birgit gården i Stokkeby. De fik børnene Lene, Susanne og Mikkel. Mikkel gik meget op i arbejdet som landmand og sørgede for at dyrene havde det godt og at vegetationen i jorden var god. Han arbejdede i høstperioderne tæt sammen med naboerne Erik og Henning og specielt Erik, som han kendte helt fra barnsben, havde stor kammeratlig betydning for ham. Mikkel Mikkelsen har været en ivrig og god fodboldspiller for RSI, hvor han også spillede badminton. Han var også glad for at være til hjælp i foreningen. I det hele taget var han en vellidt mand, der ville det bedste for alle. Nogle gange så meget, at han glemte sig selv. Som pensionist gik han til møbelpostring og hjalp sin svigerfamilie med bl.a. havearbejde. Desuden var han medhjælper på kirkegården i Rise og Ærøskøbing, hvor han bl.a. ringede med klokkerne. Efter hustruen Birgits død tog han på pensionistrejser til bl.a. Bornholm og Tyskland. Det var også herefter, at Mikkel kom på sin første flyvetur med børn og børnebørn til Gran Canaria. Han elskede sine børn og børnebørn og var meget glad for familie og naboers besøg. Og for vennen Eriks og søsteren Kirstens og svogeren Oles omsorg. I 2016 blev Slippensgaard solgt og han flyttede til Baggårde. Mikkel Mikkelsen efterlader datteren Susanne, sønnen Mikkel og børnebørnene Emilie, Frederikke og Victoria. Datteren Lene døde for fire år siden. Bisættelsen sker lørdag den 24. februar kl. 13 fra Rise Kirke. (RAN)