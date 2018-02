Ærø: Længe har ommelitterne med Ommel Samvirke i spidsen arbejdet for en bedre busdækning til landsbyen. I oktober sidste år foreslog foreningen en teletaxaordning fra yderområderne til nærmeste busstoppested. Og nu har Ærøs politikere lyttet til ønsket. Økonomiudvalget besluttede nemlig på sit seneste møde at arbejde videre med en forsøgsordning med telekørsel mellem stoppestedet i Ommel og stoppestedet ved vandtårnet i Marstal.

Borgmester Ole Wej Petersen (S) forklarer, at den midlertidige busplan med kørsel fire dage om ugen udløber den 31. marts, og den har Økonomiudvalget valgt ikke at forlænge, fordi den ifølge borgmesteren ikke bliver brugt. I stedet lægger politikerne op til et forsøg, hvor man kan ringe efter en taxa, som kan køre en fra busstoppestedet i Ommel til stoppestedet ved vandtårnet i Marstal eller den anden vej.

- Det er det eneste sted, du kan få en offentligt betalt taxa. Og så skal det selvfølgelig være op til afgang eller ankomst af en bus. Det er et forsøg for at se, om det er noget, der er interesse for, og hvor meget det koster. Hvis det viser sig, at det er til at komme i nærheden af, kunne man forestille sig, at det kunne udbredes til andre områder, som har samme problem, siger han.

Administrationen går nu i gang med at udarbejde et mere konkret forslag, og derefter er det planen, at forsøget skal begynde så hurtigt som muligt.