Brenderup: Ved Brenderup højskole på Fyn står et hus, der er selvforsynende med strøm. Det har ingen kloak, da alt spildevand recirkuleres i drivhus. Det får ikke vand fra vandværket, da huset selv opsamler og renser vand, og så er det tæt på udelukkende opført af biologiske og nedbrydelige materialer.

Idémanden bag huset uden tilslutninger, Steen Møller, fortæller og viser rundt i huset under et infomøde på Brenderup Højskole, torsdag 1. marts klokken 17-19. Også byggefolk og elever fra højskolen er på plads.

De fremmødte kan også høre om iværksætter- og bosætningsprojektet Grobund ved Ebeltoft. Her drømmer flere hundrede om at skabe et væksthus med bæredygtige produktionsvirksomheder, højskole, kunst og kultur, samt en eller to bosætninger med gældfrit og affaldsfrit byggeri. De er i gang med at købe en hel fabrik til formålet.

Ifølge Steen Møller kan Grobund realiseres, fordi der er opfundet en ny løsning til samfinansiering i form af fonden Gældfri. De fremmødte kan høre, hvordan fonden er skruet sammen og få inspiration til en fondsfinansieret selvforsynende bosætning i Brenderup./EXP