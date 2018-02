Golfspilleren Lucas Bjerregaard er foreløbig den eneste danske golfspiller, der snuser til topstriden i European Tour-turneringen Qatar Masters.

I første runde brugte Bjerregaard 68 slag på at komme igennem de 18 huller på banen i Doha. Det er fire slag under par og rækker til en delt 15.-plads.

Efter to birdies på banens første halvdel kom nordjyden lidt ned på jorden med en bogey på 12. hul. Men yderligere tre birdies sørgede for et fornuftigt udbytte af første runde.

Mere grumset ser det ud for turneringens øvrige danske spillere.

Thorbjørn Olesens 71 slag giver ham en 77.-plads, mens Jeff Winther er nummer 92 efter en runde i par.

Lasse Jensen og Thomas Bjørn blev noteret for henholdsvis to og tre slag over par og befinder sig i feltets tunge ende.

Thomas Bjørn er eneste dansker, der har vundet turneringen, som er blevet afviklet siden 1998. Bjørn vandt i 2011 og blev i øvrigt nummer to for to år siden.

Tre spillere deler førstepladsen i Qatar Masters efter en første runde i 65 slag, hvilket svarer til syv under par.

Det er englænderne Eddie Pepperell og Aaron Rai, samt franskmanden Grégory Havret.