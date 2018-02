Rådets valgperiode udløb ved årsskiftet og nu skal et nyt råd sammensættes. Derfor har Nyborg Kommune på kommunens hjemmeside bedt om forslag til nye medlemmer af rådet, der vælges for fire år ad gangen, denne gang frem til 2021.

Nyborg: Hjemløse, stofmisbrugere og sindslidende kan ofte være forhindret i selv at tale deres sag, men i Nyborg Kommune har de Udsatterådet til at tale for sig.

Ud over at være talerør for udsatte grupper i kommunen er rådets opgaver blandt andet at rådgive byrådets Social- og Familieudvalg i sager, der drejer sig om udsatteområdet.

I den forgangne periode har Elsa Knudsen fra foreningen Sind været formand for rådet, mens næstformandsposten har været besat af Keld Nielsen fra Den Blå Café, som er et værested for socialt udsatte borgere og ligger i Vægtergade i Nyborg.

Rådet har i de seneste fire år blandt andet sat fokus på hjemløse i kommunen og tandbehandling til socialt udsatte borgere.

Alle interesseorganisationer, lokale sociale organisationer og enkeltpersoner kan indstille medlemmer, og for at være opstillingsberettiget skal man bo eller have anden lokal forankring i kommunen.

- Du skal også have kendskab til rådets målgruppe, som er personer i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold, skriver kommunen.

Forslag til nye medlemmer skal sendes til kommunens socialafdeling senest 27. februar 2018.