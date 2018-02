Gamle gadelygter, der ikke længere kan repareres, skal udskiftes med nye LED-lygter. Udskiftningen sker over hele Assens Kommune.

Der skal nye, energivenlige LED-lamper til. I år og de næste tre år investerer Assens Kommune i alt knap 18 mio. kroner i en modernisering af gadebelysningen.

I 2018 er der afsat 4,6 millioner kroner, og de forventes at række til udskiftning af 1200 armaturer. Flere steder er der gamle kviksølvamper, som er gået ud af produktion, det gælder især Saltofte og Ebberup, som derfor er de første, der får nye armaturer. Derefter står Haarby, Glamsbjerg, Tommerup og Aarup for tur. Assens bliver sidste sted, der får ny gadebelysning, fordi det skal indarbejdes i udviklingsplanen for byen.

Umiddelbart er der behov for at udskifte godt halvdelen af de i alt 8500 armaturer. Selv om det i første omgang er en udgift, følger der også en besparelse med. LED-armaturerne bruger mindre strøm, og udskiftning af 4300 armaturer vurderes at give en besparelse på 800 kilowatttimer eller 1,4 millioner kroner pr. år. /liw