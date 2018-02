Fra den 18. december 2017 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. afdelingsleder i Husum Fritidsinstitution Daniel Frederik Stormly, Søborg. Daglig leder i Børnehuset Firkløveret Helle Anne Petersen, Lynge. Fhv. teknisk chef i KP Komponenter A/S Henning Husted Christiansen, Spjald. Fhv. holdleder i Scandlines Danmark ApS Lisbeth Hansen, Gedser. Fra den 18. december 2017 er efternævnte tildeltden kongelige belønningsmedalje: Kontormedarbejder i Arkinord A/S Bente Nilsson, Frederikshavn. Fhv. IT/SAP konsulent i Würth Danmark A/S Bjarno Sørensen, Almind. Pædagogisk konsulent i TAMU Bodil Glad, Dragør. Fhv. kantinemedhjælper i ISS Facility Services A/S Hanne Hove, Fredericia. Fhv. seniordealer i Arbejdernes Landsbank Henrik Juhl Jacobsen, Næstved. Sekretær i DONG Energy Thermal Power A/S Merete Lyhne, Fredericia. Ekspedient i FTZ Autodele & Værktøj A/S Niels Reinhold Skyt, Odense SV. Fhv. erhvervsspecialist i Nordea Danmark Oluf Jul Julfeldt, Hillerød. Fhv. inkassoassistent i Eniig Forsyning A/S Solveig Lissi Hansen, Aalborg SØ. Fhv. laborant i Novozymes A/S Susanne Theis Nielsen, Allerød. /ritzau/