- Jeg tænkte, at det måtte være et fupnummer.

Sådan siger en mandlig maskinmester i starten af 40'erne fra Assens Kommune, efter det lørdag gik op for ham, at han havde scoret den helt store gevinst på 15 millioner kroner i Lotto.

Manden havde spillet sin lottokupon via sin app på mobilen. Da han helt tilfældigt tjekkede sin mail lørdag aften, kunne manden konstatere, at det var ham, der havde vundet de 15 millioner kroner.

I mailen ønskede Danske Spil manden til lykke med 15 millioner skattefri kroner.

“ Vi har sparet sammen meget længe til at få lagt nyt gulv i stuen. Så det projekt bliver fremskyndet nu. Lottovinderen

- Jeg syntes, mailen lignede den, som jeg fik tilsendt i sidste uge. Den var dog bare på 49 kroner, fortæller den glade vinder.

Efter at have tjekket om den var god nok inde på appen, ringede han for en sikkerheds skyld til Danske Spils kundecenter for at få klarhed over situationen.

- De sagde, at det var rigtigt, at der var en stor præmie på vej ind på kontoen til familien. Mine børn har altid sagt, at hvis jeg vandt en million, skulle de have halvdelen. Og jeg har altid sagt, at de kunne få en is. Så da jeg fortalte dem, hvor meget jeg havde vundet, måtte jeg jo ud og købe en hel bunke is, så vi kunne fejre det ordentligt. Selv om det jo ikke ligefrem er sommer udenfor, siger den heldige maskinmester.

Pengene falder på et fint sted for familien, der i de seneste par år, kun har haft mandens indkomst at leve for.