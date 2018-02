Der er da også både et lokalt og et internationalt fokus på netop det emne og en række andre i programmet for årets udgave af konferencen Digital Odense, som finder sted for tredje gang 17. april i Odeon.

For tredje år i træk står digital ekspertbag konferencen i Odeon den 17. april.Efter at Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel har åbnet konferencen kan gæsterne i år opleve en række talere, høre om lokale cases og følge paneldebatter.Talerne i år er den amerikanske hacker-ekspertden lokale Kina-kender og erhvervsjournalist, innovation, design og ledelsesprofessor fra SDU,, teknologiansvarlig for Mærsk Growth,, og endelig, DR-journalist og it-ekspert der taler om kunstig intelligens.Case-historierne får gæsterne fra fynskeog counterstrikeholdetAftenen slutter med en VIP-middag påfor 140 af gæsterne. En aften som for længst er udsolgt.Martin Brems har i år brancheforeningensom medarrangør ogsom hovedsponsor plus en række øvrige mindre såkaldt business-sponsorer.Læs mere på www.brems.dk

Et par måneder tidligere var det Odense-firmaet Fyens Køkkencenter på Østerbro som fik indefrosset data i et hackerangreb, som understreger, at cyberkriminalitet ikke blot rammer de store.

43-årige Martin Brems lancerede den digitale konference tilbage i 2016, hvor godt 200 gæster lagde vejen forbi for at høre om det digitale aftryk og lederskab i virksomhederne.

Sidste år gentog han konferencen, hvor 300 deltog, og nu er Brems klar til tredje omgang, hvor målet er 500 gæster. Brancheforeningen It-Branchen er med som ny medarrangør, Odense Kommune er med igen som hovedsponsor og dertil kommer en række andre partnere og mindre sponsorer.

Digital Odense 18 henvender sig til mellemledere og ledere på en dag, hvor man ikke skal lære at programmere, men at bruge programmer og de digitale muligheder i sine forretningsplaner og strategier. Gæsterne bliver klædt på til at håndtere både digitale udfordringer og muligheder, som han siger:

- Jeg kan mærke, at der et stort behov for en konference som den her. Folk er parate til at betale for kvalitet og for at blive klogere, men også for at få lov til at netværke fysisk. Det er meget vigtigt for deltagerne, siger han.

Med priser fra 2000 kroner til 3700 kroner for en VIP-billet skal der også være noget at komme efter, understreger manden bag.

- Det skal også være talere, der kommer udover kanten og har noget at byde på, siger han.