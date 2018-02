Ifølge DBU Fyn er det for hårdt med 15 kampe på en halvsæson, hvor der som udgangspunkt spilles 12-13 weekender plus en række hverdags-kampe, som i efteråret skal afvikles tidligt på sensommeren af hensyn til solnedgangen.

Derfor indstiller DBU Fyns bestyrelse til, at man skærer ned fra 16 til 14 hold i hver af de to fynske serie 1-puljer, der i øjeblikket består af 16 hold hver.

DBU Fyn vil samtidig have forsamlingens godkendelse til at arbejde videre med en ny organisering af breddefodbolden, så Foreningen af Lokalunioner officielt skifter navn til DBU Bredde.

Hvis de fynske delegerede på onsdag stemmer ja til at lade bestyrelsen arbejde videre med ideen, kan der næste år blive fremlagt et konkret forslag.

Af andre forslag kan nævnes brugen af førsteårs-seniorer hus U19-drenge og U18-piger plus udvidet spilletid til de gamle over 50 eller fleksibel spilletid. Her er DBU Fyns bestyrelse også inde over, mens Kværndrup specifikt har stillet forslag om at udvide spilletiden for Super Masters til 2 gange 35 fra 2 gange 30 minutter.

Appeludvalget skal have valgt ny formand, fordi den valgte Michael Jensen fra Svendborg fB har trukket sig.

Onsdag var der blot registreret 32 klubber til delegeretmødet og blandt andet Boldklubben Marienlyst og Næsby glimrede ved deres fravær på tilmeldingslisten.