Bårdesø: Der var en gang hvor VM og EM ikke var noget, det danske fodboldlandshold deltog i. Spillerne ville hellere hygge sig, der var for mange, der gerne ville feste til langt ud på natten og egoerne var store, lyder forklaringen fra tidligere landstræner Sepp Piontek, da han onsdag aften fortæller i Bårdesø Forsamlingshus.

Arrangementet er et samarbejde mellem Bårdesø Forsamlingshus og Krogsbølle Kirke, hvor bestyrelsen for forsamlingshuset havde fremtryllet en lækker menu og hvor menighedsrådet havde medbragt hjemmebag og petit four til kaffen. Menuen og den prominente gæst kunne lokke 130 gæster fra lokalområdet til en .

- Det er et spændende foredrag om, hvordan man med en anderledes og professionel indstilling skaber succes. Om det foregår i en virksomhed eller på det danske landshold er underordnet. For kunsten til at få den enkelte spiller eller medarbejder til at yde sit bedste afhænger af motivation og lederevner samt evnen til at være en teamplayer, siger Jette Demuth Andersen.

Sepp Piontek fortalte hvordan han kom til som træner i 1979, og fik vendt bunken af store talenter inden landsholdet allerede i 1984 fik spillet sig med til EM i Frankrig. Danmark var nu med på de helt store scener.

Landstræneren havde bare fire timers danskundervisning med i rygsækken, da han overtog det danske landshold. "Ordnung muss sein" og kontrol fremfor tillid, blev nogle af grundstenene, da landsholdet blev bygget op til en størrelse, hvor det både kunne vinde og begejstre. Det var en hård opgave, for egoerne, der skulle tumles var folk som Elkjær, Arnesen og Lerby.