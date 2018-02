Erhverv

Haarby: Selv om Kurt Jensen kun er 58 år, er det lige før, han kan holde 50-års jubilæum i vognmandsbranchen.

Som søn af vognmand Hans Jensen i Haarby har Kurt Jensen lige fra barnsben fulgt branchen helt tæt på. Forældrenes vognmandsfirma var Kurt Jensens bedste legeplads, og Kurt Jensen var da også kun 19 år, da han overtog sine forældrenes firma i Strandgade i Haarby.

- Min far døde i en ung alder, og min mor bad mig om at komme hjem og køre firmaet videre, efter jeg havde været inde som soldat i Høvelte og Odense. Jeg har altid vidst, at jeg skulle den vej, og de første år betalte min mor mig en lærlingeløn for at passe firmaet, fortæller Kurt Jensen.

I dag sidder han på sit kontor på Trunderupvej og er chef for 50-60 fastansatte chauffører i firmaet Haarby Turist.

Kurt Jensen flyttede firmaet fra Strandgade til Trunderupvej i 1986, og for en halv snes år siden rykkede Haarby Turist ind i en ny administrationsbygning. Bygningen, der også ligger på Trunderupvej, har tidligere blandt andet huset Frederiksberg Forklædefabrik.

På Kurt Jensens skrivebord står der to computere, og hans mobiltelefon er aldrig længere væk end bukselommen. På den ene computerskærm kan han følge med i, hvor de mange biler befinder sig på Fyn, og fra den anden kan Kurt Jensen fordele de mange mails, der tikker ind. Han sørger altid for at ekspedere henvendelserne videre med det samme, og derfor ligger der heller aldrig noget og flyder på Kurt Jensens skrivebord.

- Det sker stadigvæk, at folk ringer for at bestille en taxa, men jeg smed taxakørslen ud for ti år siden, og det er noget af det bedste, jeg har gjort, siger Kurt Jensen.

Siden 1999 har Haarby Turist kørt rutekørsel i lokalområdet, men den gren af forretningen indstilles med udgangen af juni i år.

Haarby Turist satser i stedet på bus- og turistkørsel - et marked, hvor der er vækst i øjeblikket.

For Haarby Turist er det ifølge Kurt Jensen den største og vigtigste udfordring den første kontakt med en ny kunde.

- Når først kunden har benyttet vores firma til kørsel, skal de nok blive hos os. Vi har i mange år satset på at bygge en solid turistforretning op, siger Kurt Jensen og minder om, at Haarby Turist opererer på markedet for luksusrejser og med femstjernede busser i porteføljen.

Haarby Turist har ekspanderet kraftigt de senere år. For tre år siden købte firmaet Øster Hæsinge Turist, og den 1. januar 2016 kom også busselskabet Willemoes Rejser i Torø Huse under Haarby Turists vinger. Senere samme år købte Kurt Jensen Vissenbjerg Turist, og senest har Haarby Turist overtaget Christiansens Busser i Særslev. Det skete i maj sidste år.

- Vi har gjort det sådan, at vi har bevaret telefonnumrene på de oprindelige firmaer. Det kan kunderne godt lide, når de skal i kontakt med et af de tidligere firmaer, siger Kurt Jensen.

Vognparken består i øjeblikket af 16 langtursbusser. Nogen ejer Haarby Turist selv, mens andre er leasede.

- Vores største kunde er Gislev Rejser. Selskabet er i gang med at udvide sine aktiviteter, og det betyder blandt andet, at vi har fået fire turistbusser, der nu bliver klædt med Gislev Rejsers navn og logo på, forklarer Kurt Jensen, der forventer, at 2018 bliver Haarby Turists største år nogensinde med turistkørsel i ind- og udland.

Haarby Turist vandt sidste år al institutionskørslen i Assens Kommune - bortset fra nogle enkelte helt særlige kørsler.

Det betyder, at firmaet konstant selv har 25 biler på vejene hver dag og yderligere 25 biler fra Munkebo Taxi.

Samlet set administrerer Haarby Turist 120 lønnumre.