Rejsende mellem Fyns to største byer må i weekenden berede sig på, at de skal med togbus, hvis de vil tage turen med det offentlige. Det skyldes sporarbejde på strækningen.

Siden tirsdag aften er mange fynboer blevet forsinkede på deres togture rundt på øen, efter en afsporing ved Odense gjorde det umuligt for DSB at bruge to spor på store dele af Fyn. Men også i weekenden må nogle pendlere forberede sig på forsinkelser.

Det gælder dem, der skal fra Odense til Svendborg - eller omvendt.

På denne strækning har Banedanmark således også et stykke arbejde at udføre på sporene. Det betyder længere rejsetid for de passager, der må tage togbussen.

Sporarbejdet kommer til at stå på fra fredag aften og weekenden ud. Det oplyser DSB på Twitter.