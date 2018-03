Historiske romaner

Bøger: "Inden vi blev jeres" har ligget på New York Times bestsellerliste og blev af Goodreads læsere kåret som årets historiske roman sidste år. Nu udkommer Lisa Wingates historie om kidnappede børn på Cicero 8. marts. Romanen bygger på den virkelige historie om en børnehjemsleder i USA, der med hjælp fra korrupte læger, betjente og dommere fik fjernet og kidnappet børn af fattige og enlige og derefter bortadopteret til rige familier.

"Affekter" af Rodigo Hasbun fortæller med afsæt i virkeligheden om den excentriske Hans Ertl, der var Leni Reifenstahls fotograf, og som efter Anden Verdenskrig emigrerede til Bolivia. Uden at nævne det eksplicit optræder den danske journalist Jan Stage ifølge forlaget formentlig i romanen. Udkommer 15. marts på Jensen & Dalgaard. Her finder vi også "Pobeda 1946" af Ilmar Taska. Den foregår i 1946. Pobeda er russisk for sejr og et bilmærke, og da en seks-årig dreng ser bilen, kommer han til at tale over sig til chaufføren om sin far, der lever under jorden i Estlands hovedstad, Tallinn. Udkommer 8. marts.