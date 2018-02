Debat: De politiske politichefer er en syvstjernet katastrofe

Læserbrev: Foranlediget af FAA's behandling af politiassistent Lennart Mogensens "kamp" for sin ytringsfrihed, og fhv. vicepolitikommissær Uffe Clausens indlæg i FAA om afstanden mellem borgere og politiet, tillader jeg mig at komme med nogle kommentarer.

Indtil den 1. januar 2007 havde vi 54 politikredse ledet af politimestre. Bagefter havde vi 12 politikredse ledet af politidirektører.

Denne politireform, som har smadret et velfungerende dansk politi, blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget, desværre også af mit parti DF, idet der jo blev udstedt masser af gyldne løfter, der som bekendt ikke blev/bliver indfriet.

Trist at vi havde og har politikere, som i lighed med vedtagelsen af den ødelæggende udlændingelov af 1983, ikke er i stand til at overskue rækkevidden og deres forrykte landsødelæggende lovgivning. Nu hvor vi står midt i "suppen" tegner der sig et tydeligt billede af, at også politiets ledelse er blevet smittet af politisk korrekthed startende naturligvis i Rigspolitiet, hvorfra den farlige virus har bredt sig til politikredsene, godt hjulpet på vej af "New speak new public management" og måltal. Ting, der er effektive til at skabe afstand mellem det menige politipersonale, borgerne og den "politiske" politiledelse. Ud over Tibet-sagen er der masser af tilgængelige eksempler, som kan findes på nettet.

Eksemplet med politiassistent Lennart Mogensen tegner jo et tydeligt billede af forholdene i Fyns Politi, hvor de menige betjente jo i en periode opsagde samarbejdet med politidirektøren, idet man hverken havde tillid til hende eller hendes ledelse.

Skulle man være i tvivl om bemeldte politidirektørs politisk korrekte optræden, er man det ikke efter at have set hendes optræden i detektor i DR: "Politidirektør" - det går godt i Vollsmose". Se dr.dk/detektor 18. januar.

Her ses tydeligt en politiker, som er blevet hældt i en politidirektørs uniform, som uden held forsøger at kolportere rigspolitiets statistik videre. En syvstjernet katastrofe for etaten.

Jeg vil slutte med at konstatere, at jeg i min tid arbejdede i tre politikredse, hvor vi i alle kredsene kendte og respekterede ledelsen, og hvor respekten også gik den anden vej. Det er dokumenteret slut i Fyns Politikreds.

Min dybeste respekt, medfølelse og sympati for de menige politifolk, som stadig orker at gå på arbejde.