Mads Brenøes aggressive og voldelige tekster vakte opmærksomhed i 1990'erne. Lørdag den 24. februar fylder forfatteren, der i sin ungdom var kendt for at barbere håret væk i den ene side, 50 år.

Hans første novellesamling, "Så megen vrede", udkom i 1993, og det var særligt novellen "Eva", der skabte debat.

Eva holdes fanget i en lejlighed, hvor hun udsættes for tortur, hvilket fik anmeldere til at sammenligne Mads Brenøes skrivestil med den, som benyttes i romanen "American Psycho", der var udkommet et par år tidligere.

Mads Brenøe fik stor ros for sit sprog og for at efterlade læseren med en ambivalent følelse for den mand, der plager Eva.

I det hele taget er det et gennemgående tema for forfatteren at beskrive sine hovedpersoner, ofte skæve eksistenser, på en måde, så læseren får en forståelse for deres handlinger, selv om de er forkerte.

Efter debuten fulgte romanerne "Victor Victor", "Folk" og "David Feldts efterladte papirer". Desuden børnebøger og essays.

I 2001 udkom "Bjerget" om en fed mand, der kører rundt i Jylland for at møde gamle klassekammerater. En slags mord på provinsen, som Mads Brenøe foragtede, efter at han i en periode som dreng havde boet i Midtjylland.

Opholdet sluttede, da han var 14 år og trods sin mors protester flyttede tilbage til København for at dele lejlighed med et par kammerater. Det var ikke, fordi nogen i Jylland gjorde ham ondt.

- Jeg synes bare, at det er et forfærdeligt sted, fortalte han i et interview, da bogen udkom. (Ritzau)