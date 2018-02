Læserbrev: Tove Hessel, du skriver, at havnetrappen er umulig at forcere, og at du "ikke en gang vil gøre et enkelt forsøg". Det kan jeg ellers godt anbefale dig!

Havnetrappen er utroligt nok rigtig god at forcere, selv for dårligt gående, som jeg er efter en blodprop i hjernen.

Trapperne er brede, ikke høje og til din orientering, er der gelænder midt på trappen.

Jeg er selv meget positiv over byrådets denne gang gennemtænkte tiltag.