For de spørgsmål, de stiller den endnu levende digter ud fra hans egen tese om, at mennesket først er virkelig dødt, når ingen tænker på det mere, vidner i høj grad om unges deltagelse i samfundsdebatten.

Ved en søns fødsel Familier, der har fået et barn Ønsker, det er intelligent. Jeg som ved intelligens Har ødelagt hele mit liv Kan kun håbe, min søn Må vise sig at være Uvidende og tanketræg. Så vil han få en rolig tilværelse Som minister i kabinettet.

Det helt faglige står historiker og journalist, Torkil Sørensen for i en række plancher og i et foredrag. Det underholdende, men ikke mindre tankevækkende, står elever fra de sydfynske uddannelsesinstitutioner for i deres besvarelse af opgaven, "Goddag, Hr. Brecht, velkommen tilbage til Svendborg".

Udstilling: At blive klogere er altid godt. Samtidig at blive underholdt er endnu bedre.

Hvad tænker f.eks. Brecht om Trump: "At Donald Trump er en umoden og forkælet knægt. At sammenligne ham med Hitler er at fornægte de grusomheder, der fandt sted i Hitlers tid", siger Brecht i et af de mange essays, som fylder den ene halvdel af bibliotekets udstilling.

Svendborg Dage med Brecht Fredag 23. februarKl. 10 og 12: Rundvisning i Brechts Hus.



Kl. 16 og 20: "Udsigter fra min bedstemors køkken".



Kl. 17: "Immigranten".



Kl. 19.30: "Take Back the stage".



Lørdag 24. februar



Kl. 10: "Take Back the Stage".



Kl. 16 og 20: "Udsigter fra min bedstes køkken".



Kl. 18: "Berliner Cabaret".



Eller hvad synes Brecht om en særlig dansker-test? Brecht svarer, at det handler om at være en del af samfundet og have respekt for kulturen. Men ikke, om man putter svinekød i maden. Derimod er det helt i orden ikke at spise maden!

Meget humoristisk har andre konfronteret Brecht med McDonalds nyeste Burger i anledning af Brechts besøg: En McTheknife ... Og Brecht fortæller beredvilligt, at han skam selv har været med til at udvikle den.