KORUP: Kursus i kunsten at male på sten finder sted torsdag 1. marts fra klokken 18.30 til 21.30 i Barakken ved Korup Skole med Gitte Elbæk som underviser. På kurset kan man eksperimentere både med kombinationen af de grafiske mønstre, skrifter og stenenes forskellige teksturer. Prøv også at male på glatte rullesten med en speciel sort tusch . Pris 180 kroner for medlemmer af Aktiv Korup, 230 kroner for andre, men så får man også sten, lak samt tuschpenne med hjem. Tilmelding senest 24. februar til Bitten Sigvardt på sigvardt@kalnet.dk eller på 65 94 12 07. (RAS)