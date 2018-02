Verdensstjernen Paul Pogba blev bænket til fordel for Scott McTominay i Manchester Uniteds kamp mod Sevilla.

Manchester Uniteds portugisiske manager, José Mourinho, lovpriser sin unge midtbanespiller Scott McTominay, der i onsdagens Champions League-opgør på udebane mod Sevilla fik chancen fra start.

I kampen, der endte 0-0, startede den 21-årige englænder på Uniteds midtbane sammen med Ander Herrera og Nemanja Matic.

Det betød samtidig, at den franske verdensstjerne Paul Pogba var henvist til bænken. Det har sat yderligere skub i de seneste rygter, om at 24-årige Pogba er utilfreds med tilværelsen under Mourinho.

- Før kampen fik jeg fire spørgsmål, og tre af dem handlede om Paul. Og Paul spillede ikke engang. Det er lidt mærkeligt, siger Mourinho.

Franskmanden endte dog med at spille det meste af kampen. Årsagen var, at Ander Herrera måtte lade sig udskifte efter godt et kvarters spil.

Men efter kampen var Mourinhos fokus primært på unge McTominay.

- Hvis jeg var en af jer (journalister, red.), så ville jeg spørge Manchester Uniteds manager, om han er enig i, at Scott McTominay leverede en fantastisk præstation, siger Mourinho og fortsætter:

- Mit svar ville være, at ja, han leverede en fantastisk præstation.

- Han lignede en rutineret spiller. En spiller med masser af modenhed. Scott lignende en mand, der har spillet masser af Champions League-kampe. Men i virkeligheden er det kun hans anden (fra start, red.), siger Mourinho.

Manchester United og Sevilla spiller returkamp i ottendedelsfinalerne i Champions League tirsdag den 13. marts.