Siden september 2017 er 12 firmaer over hele landet blevet godkendt til at dyrke og håndtere medicinsk cannabis i Danmark. Samtidig er tre ansøgninger under behandling.

De fleste af firmaerne er nystiftede, men et par stykker har flere år på bagen og drømmer om at nå en omsætning på en halv milliard kroner.

Det skriver Berlingske Business.

Siden Folketinget vedtog et fireårigt forsøg med medicinsk cannabis, har i alt 17 firmaer og enkeltpersoner søgt om tilladelse til at dyrke og håndtere cannabis til medicinsk brug.

Projekterne bliver tjekket af både Lægemiddelstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Rigspolitiet. De tre instanser skal sige god for ansøgernes personlige forhold.

To selskaber har fået afslag på deres ansøgninger. Ansøgningerne blev indsendt i oktober, men tilladelserne er altså allerede klar nu.

Der er kun to etablerede firmaer i kredsen af ansøgere. Det ene er Spectrum Cannabis Denmark. Det er et partnerskab mellem verdens største cannabisselskab, Cannabis Growth Corporation, og Danish Cannabis, som ejes af Møllerup Gods på Fyn.

Spectrum Cannabis Denmark forventer at forsyne 60.000 patienter i Europa, få 125 ansatte og opnå en omsætning på 500 millioner kroner.

Den anden store fynske producent er gartneriet Alfred Pedersen & Søn.

Gartneriet er gået sammen med verdens næststørste producent, canadiske Aurora. Ambitionen er at blive Europas største producent af cannabis og skabe op mod 150 nye job med over 500 millioner kroner i omsætning.

Produkterne fra Danmarks nye producenter af medicinsk cannabis kan have form som tørrede cannabisblomster, cannabisolie, kapsler, tabletter eller spray.

Forsøgsordningens produkter bliver ikke testet for virkninger og bivirkninger på samme måde som godkendt medicin.

Selskaberne skal dog arbejde på at fremstille standardiserede produkter. Det skal sikre, at indholdet af aktivstoffer er ens for hver høst, fremgår det af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.