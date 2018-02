I et tweet offentliggjort på Lars Løkke Rasmussens (V) officielle Twitter-profil onsdag aften synes den danske statsminister at sende en direkte opfordring til præsident Donald Trump som led i den aktuelle amerikanske debat om våbenkontrol.

- Tillad mig at komme med et dansk perspektiv. Lyt til kravene fra ungdommen, som kræver våbenkontrol. Accepter ikke verdensrekorden i skoleskyderier. Gør USA stort og sikkert igen, skriver han.

Tweetet blev udsendt klokken 22.05. Statsministeren skrev på engelsk. Her kunne man konstatere et par sproglige fejl på engelsk.

Det er således uklart, om hensigten er at indlede tweetet med at sige "Jeg har ikke i sinde at blande mig" eller med opfordringen "Forsøg ikke at blande dig/jer".

Klokken 22.29 gentog Løkke så tweetet, hvor en anden af fejlene var blevet rettet - "shoutings" (råb) er rettet til "shootings" (skyderier).

Debatten om våbenkontrol i USA er atter blusset op, efter at 17 personer i sidste uge blev dræbt i et skoleskyderi i delstaten Florida.

USA's præsident lader sig dog ikke umiddelbart påvirke af den danske statsminister.

Donald Trump lægger således op til et par markante justeringer af den amerikanske lovgivning.

På et møde onsdag i Det Hvide Hus sagde Trump blandt andet, at han ønsker at fjerne våbenfri zoner ved landets skoler. Han sagde samtidig, at han støtter en idé om, at lærere med særlig træning kan være bevæbnede.

En journalist fra Jyllands-Posten har på Twitter henvist til udmeldingen fra Donald Trump i kommentarsporet til Lars Løkke Rasmussens tweet tidligere på aftenen.

- Ikke lige det svar, som Lars Løkke havde håbet på med sit tweet her til aften, skriver hun, hvortil statsministeren svarer:

- Nej, det var det ikke.