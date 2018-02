Med et flot frispark var brasilianeren Fred med til at vende 0-1 til 2-1 for Shakhtar Donetsk mod AS Roma.

Shakhtar Donetsk står med det bedste udgangspunkt efter den første Champions League-ottendedelsfinale mod AS Roma.

Onsdag aften vandt ukrainerne hjemmekampen med 2-1, selv om Roma var klart bedst i første halvleg og førte 1-0 ved pausen.

Brasilianeren Fred blev matchvinder med en frisparksperle efter 70 minutter.

Forud for hans mål var gået en kamp med to vidt forskellige ansigter.

I første halvleg var Roma det bedste hold, men et stort overtag blev kun vekslet til få målchancer. Det lykkedes dog til sidst i halvlegen at få udbytte af overtaget.

Edin Dzeko spillede Cengiz Ünder fri i dybden, og den 20-årige tyrker scorede for femte gang i de sidste fire kampe.

Lige før pausefløjtet kom Serhiy Kryvtsov til skade, da han landede grimt efter en hovedstødsduel. Han blev båret ud, med hvad der lignede en slem ankelskade.

Det lod hjemmeholdet sig ikke ryste af. Tværtimod overtog holdet fuldstændig initiativet kort inde i anden halvleg.

I det 52. minut faldt udligningen, da Facundo Ferreyra efter et langt løb snørede forsvarsspilleren Kostas Manolas og lagde bolden i mål.

Få minutter efter kunne det være blevet 2-1, men en pragtredning fra Roma-målmand Alisson sørgede for, at 1-1 fortsat var stillingen.

Alisson viste atter storspil efter en times spil, hvor han fik svinget sin venstre hånd op i målhjørnet for at afværge et skud fra sin brasilianske landsmand Taison.

Målmanden var dog chanceløs, da Fred med 20 minutter tilbage af opgøret scorede til 2-1. Brasilianeren drejede et frispark op under overliggeren, og Alisson sprællede forgæves.

I slutfasen pressede ukrainerne på for endnu en scoring og var yderst tæt på. Dybt inde i overtiden præsterede Alisson dog et godt bud på årets redning for Roma.

Dermed sørgede han for, at italienerne kun er nede med 1-2 inden returkampen på hjemmebane 13. marts.