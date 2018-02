Regeringen sætter en stopper for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas på land og i de indre danske farvande.

Dermed bliver den omdiskuterede ansøgning fra det hollandske firma Nail Resources om at søge efter olie og gas på Lolland Falster afvist.

Folketingets Energiudvalg har flere gange udskudt beslutningen om det hollandske firmas ansøgning.

Men nu har lokal modstand overbevist regeringen om det rigtige i at afvise alle ansøgninger på land og i indre danske farvande. Det fortæller energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Spørgsmål: Lolland-Falster-sagen har fyldt en del, og I har udskudt beslutningen flere gange. Hvorfor har det taget så lang tid?

- Vi er nu kommet til denne konklusion på baggrund af, at vi har lyttet til den lokale bekymring, der har været både på Lolland-Falster, men også i Nordjylland.

- Den lokale bekymring har vi valgt nu at lytte til, fordi vi synes, at det er ganske fornuftigt. Når vi samtidig vurderer, at potentialet er stort set ikkeeksisterende, så er det ikke fornuftigt fortsat at bidrage til den lokale bekymring.

Spørgsmål: Så det handler i virkeligheden også om økonomiske hensyn?

- Det handler jo om, at vi er kommet til den konklusion, og det er vi på baggrund af, at vi vurderer, at der ikke er noget større potentiale på land og i de indre danske farvande. Det synes jeg, er ganske fornuftigt, og samtidig har vi også lyttet til den lokale bekymring.

Spørgsmål: Du bliver ved med at nævne de lokale bekymringer. De har ikke tidligere fået jer til at skifte retning. Så hvad er det konkret ved de lokale bekymringer, der nu får jer til at skifte retning?

- Jeg tror da, at man skal have haft bind for øjnene, hvis ikke man har været opmærksom på, at der har været meget, meget stor lokal bekymring de steder, hvor man har givet tilladelse til at bore efter og undersøge muligheden for, om der olie og gas i undergrunden.

- Den lokale bekymring vælger vi nu at lytte til, fordi vi synes, at det er fornuftigt, sammenholdt med vurderingen af, at potentialet er meget, meget småt.

Spørgsmål: Er det fordi, I anerkender, at fracking - altså det, at man pumper væske ned i undergrunden, når man borer efter skifergas - kan være et stort miljøproblem?

- Vi lytter til, at der har været en lokal bekymring, og det kan jeg godt forstå. Det er baggrunden for, at vi nu træffer den her beslutning. Men det er samtidig også et signal om, at vi fortsætter med at søge efter olie og gas i Nordsøen, hvor det er vores vurdering, at der fortsat er et stort potentiale.

Spørgsmål: Hvad nu, hvis der på et tidspunkt kommer et stort selskab og gerne vil lave et projekt i Danmark, som kunne give gode samfundsøkonomiske gevinster. Vil I så sige nej til det?

- Man kan sætte mange forskellige hvis'er op. Der er truffet en beslutning. Det betyder, at hvis der er selskaber, som viser interesse for at søge efter olie og gas på land i de andre danske farvande, så vil de ikke få tilladelse til det.

Spørgsmål: Kan det ændre noget, hvis olie- og gaspriserne stiger?

- Det her er en beslutning, som regeringen står ved, og uanset om olie- og gaspriserne stiger, så kommer der ikke mere olie og gas på land af den grund.