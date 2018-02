Efter otte måneders skadespause gjorde Jan Ø. Jørgensen i sidste uge comeback, da han var en del af det danske herrelandshold, som vandt EM-guld i Kazan.

Onsdag spillede han så for første gang i en almindelig badmintonturnering siden sin skadespause, da han var på banen i Basel ved Swiss Open.

Her vandt Jan Ø. Jørgensen sikkert med 21-15, 21-14 over Lee Zii Jia fra Malaysia.

Swiss Open rangerer som en level 5-turnering, hvilket er det næstlaveste niveau. Derfor er styrken i deltagerfeltet yderst begrænset, men der er alligevel point at hente til verdensranglisten.

Her er Jan Ø. Jørgensen dumpet ned som nummer 155 i verden. For et år siden lå han nummer to.

Onsdagens modstander, Lee Zii Jia, er nummer 46 i verden, men kunne altså ikke matche danskeren.

Derfor tyder noget på, at danskeren hurtigt vil være at finde i den sjovere ende af verdensranglisten igen, så han kan deltage i de største turneringer.

Flere danske europamestre på herre- og damesiden er også med i Swiss Open.

Det mest prominente danske islæt i Basel er dog Mathias Boe og Carsten Mogensen, som ikke var med i herrernes EM-triumf.

I første runde vandt de topseedede danskere med 21-9, 21-19 over et useedet par fra Malaysia.