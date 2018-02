Højesteret i Spanien har onsdag beordret et tidligere medlem af Cataloniens parlament anholdt.

Anna Gabriel opholder sig i Schweiz for at undgå fængsling i forbindelse med efterforskningen af den spanske regions uafhængighedserklæring sidste år.

Arrestordren gælder kun i Spanien, oplyser en talsmand for retten.

Gabriel skulle være mødt op i retten i Madrid onsdag. Men hun kom ikke.

Hun står anklaget for at tilskynde til oprør og opstand i forbindelse med en påstået rolle i det fejlslagne forsøg på at erklære Catalonien uafhængigt.

- Jeg vil ikke rejse til Madrid. Jeg skal møde op på grund af mine politiske aktiviteter, og regeringens medier har allerede dømt mig skyldig, siger Anna Gabriel til den schweiziske avis Le Temps.

Gabriel siger, at politiets ransagninger ikke har givet "nogen form for beviser på de kriminelle gerninger", som hun beskyldes for.

Det skriver det tidligere parlamentsmedlem, som også er juraprofessor, til det franske nyhedsbureau AFP.

Hun regner med, at sagen vil blive arkiveret. Så hun regner ikke med, at det bliver nødvendigt at søge politisk asyl i et andet land.

Gabriel er ikke den eneste catalanske politiker, som har søgt til udlandet i forsøg på at undslippe en mulig fremtid bag tremmer.

Carles Puigdemont, der som Cataloniens præsident stod i spidsen for løsrivelsen, søgte til Belgien, da det brændte på i Barcelona.

Mens hans kolleger blev fængslet, holdt Puigdemont møder og pressemøder i Bruxelles.

Puigdemont opholder sig fortsat i Belgien. Han håber at kunne blive indsat som præsident igen - fra udlandet. Det afviser regeringen i Madrid.