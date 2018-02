Medieforlig

- Risikoen er, at man undergraver de lokale avisers mulighed for at have lokale redaktioner med faste bemandinger derude, hvor danskerne bor og lever deres liv. Det er ikke bare en trussel mod den lokale avis, men også mod de lokale samfund, siger Gert Eg.

Millionpulje: De mediehuse, der har hovedsæde uden for København bliver taberne, når mediestøtten skal fordeles. Det frygter formanden for Jysk Fynske Mediers bestyrelse, Gert Eg, på baggrund af de signaler, der er udgået fra Christiansborg forud for forhandlingerne om mediestøtten.

- Der er tre problemer i den model, siger Gert Eg.

- For det første tager man 100 millioner fra dagbladene, som vi så kan søge om at få igen bagefter. Det er jo den gamle historie om at fodre hunden med dens egen hale. For det andet vil pulje-tanken være et alvorligt opgør med den journalistik, vi kender i dag. Hvis vi skal springe fra projekt til projekt, kan lokale medier ikke opretholde fast bemanding af redaktionerne ude i landet. Hvis journalistikken skal være baseret på projektansøgninger, vil det - for at sige det ligeud - give en pokkers masse bøvl og papirarbejde. Men det betyder også, at vi ikke kan planlægge driften af et mediehus. Normalt driver man jo en forretning efter hvor mange penge, man har - og ikke efter hvor mange penge, man tror, man har.

Det tredje problem, som Gert Eg ser ved pulje/ansøgnings-modellen er, at nogen skal vurdere de projekter, der kan få mediestøtte.

- Efter min mening er det en ubehagelige tanke, at den frie journalistik først skal godkendes. Jeg har svært ved at se, hvordan det kan gøres uden at blande sig i det journalistiske indhold. Det vil være dybt problematisk, hvis det for eksempel er politikere, der fra projekt til projekt skal bedømme, om det er noget, der kan gives mediestøtte til. Den vurdering ligger efter min mening bedst hos avisernes redaktører, og derfor bør ideen om en medie-pulje droppes hurtigst muligt.