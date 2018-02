Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er stærkt bekymret for Odenses indsats for at få indvandrerkvinder i job, efter rådmand Brian Dybros udmelding om, at samfundet har svigtet dem.

- Vi har et stærkt parallelsamfundsudspil på vej her i løbet af foråret, hvor vi blandt andet vil se på målrettet lovgivning, der skal få små børn i ghettoområder i daginstitution. Jeg omfavner fuldstændig, hvis danske familier vil gå hjemme med deres børn, men det er klart, at det synes jeg ikke, en kvinde i Vollsmose skal, så børnene ikke kommer ud og lærer dansk.

En ting er kommunen. Hvad gør I som regering for at løse problemet?

- For 10 år siden - hvor jeg sad i samme udvalg som Dybro - talte vi om det samme: At der skal stilles krav. Der har været en misforstået godhed, og nu skal fløjlshandskerne af.

Men han siger jo også, at der skal stilles krav til de her kvinder. Er du ikke bare ude i en strid om ord?

Kommunen oplever, at det er omstændigt og bureaukratisk at bruge sanktioner og for eksempel trække folk i kontanthjælp, hvis de ikke lærer dansk, møder op til samtaler osv. Hvorfor ikke lempe de regler?

- Det er for letkøbt at bringe bureaukrati ind i den her diskussion. De skal bare komme i gang med at bruge de redskaber, der er. Og det kræver, der er politikere, der går forrest. Der er meget på spil her, siger Mai Mercado.

Det er Brian Dybro ikke uenig i. Men kritikken preller af.

- Det er typisk Christiansborg at begynde at slå os oven i hovedet, og det er dårlig stil. Helt ærlig, har vi ikke alle et ansvar, spørger han og gentager opfordringen om at ændre lovgivningen, så det bliver mindre omstændigt at bruge sanktioner.

- Det har vi ekstremt svært ved på grund af lovgivningen. Sådan er virkeligheden, det siger mine folk til mig, og det kunne ministeren jo prøve at lytte til. Vi kan som kommune ikke løse de her problemer selv.