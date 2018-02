Der er brug for mere viden, for flere kræfter og en mere dedikeret indsats for at opløse Odenses parallelsamfund.

Det mener både Konservative og Venstre, der politisk vil have vendt muligheden for at etablere en taskforce, en specialenhed, der skal kortlægge omfanget af parallelle samfund i for eksempel foreninger og boligområder og ikke mindst finde formlen til at nedbryde den slags samfund.

Sagen kort Det har skabt stor debat, at TV 2 i weekenden bragte et indslag fra Vollsmose om en flok somaliske kvinder, der angiveligt ikke taler dansk og ikke er i job. En af dem fortæller via en tolk, at hun har været på kontanthjælp i 19 år.



Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er somaliere blandt de indvandrere, hvor færrest har job: 21 procent af de somaliske kvinder og 34 procent af mændene er i arbejde.



Flere politikere - også på Christiansborg - mener, der er brug for at stille større krav og i højere grad bruge muligheden for at trække folk i kontanthjælp, hvis de ikke lærer dansk og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Konservatives Tommy Hummelmose forklarer:

- Baggrunden er selvfølgelig først og fremmest indslaget om de somaliske kvinder i Vollsmose, der ikke kan dansk og ikke er i job. Men det handler ikke kun om somaliere, og det er ikke farven på passet, der er afgørende. Det handler om parallelsamfund, hvor den danske samfundsstrukturs normer og regler ikke bliver overholdt.

- Børn skal ikke se, at man ikke behøver at arbejde, at det ikke er nødvendigt at lære dansk, at far taler på mors vegne, og at mor sidder bagerst i caféen. I vores samfund er mænd og kvinde lige, vi har tillid til hinanden, og alle skal bidrage. Vi skal yde for at kunne nyde, siger Tommy Hummelmose.