Siden begyndelsen af december har Tottenham kun tabt til suveræne Manchester City, og Christian Eriksens klub er oppe på 14 kampe i træk på tværs af alle turneringer uden nederlag.

I den ubesejrede stime er Manchester United og lokalrivalen Arsenal blevet slået, mens det er blevet til remiser ude mod Liverpool og Juventus.

De gode resultater imponerer Christian Eriksen, efter at klubben i oktober og november led flere smertefulde pointtab.

- Vi begyndte sæsonen godt, så havde vi et lille dyk, og over de seneste måneder har vi igen været stærke. Alle på holdet er fyldt med selvtillid. Det går den rigtige vej, siger Christian Eriksen ifølge Tottenhams hjemmeside.

Også i de foregående tre sæsoner under Mauricio Pochettino har Tottenham ramt gode perioder hen over julemåneden og i begyndelsen af året.

- Jeg hørte noget om tendensen for et par uger siden. Der var en eller anden, som sagde, at nu kommer vi til at ramme en stime, og det har vi jo gjort.

- Jeg ved ikke, hvad der er med os og den her tid på året, men det er nok måden, som vi træner på. Vi arbejder hårdt - specielt i optakten til sæsonen, og det giver pote på det her tidspunkt af sæsonen, siger Eriksen.

Tottenham ligger nummer fem i den tætte Premier League-top inden de sidste 11 spillerunder. Der er fire point op til Manchester United på andenpladsen.

Derudover er klubben fortsat med i FA Cuppen, og 7. marts spiller Tottenham returkamp mod Juventus i Champions Leagues ottendedelsfinaler. Det første opgør endte 2-2.