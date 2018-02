Behovet for nødhjælp i Ghouta øst for Syriens hovedstad, Damaskus, er akut, og Frankrigs præsident kræver handling.

Præsident Emmanuel Macron appellerer til, at man bliver enige om en humanitær våbenhvile "så hurtigt som muligt", skriver det franske nyhedsbureau AFP ifølge avisen L'Orient-Le Jour.

Flere hundrede mennesker er dræbt de seneste dage under voldsomme bombardementer.

Det syriske militær har oplyst, at man forsøger at befri området for "terrorister".

I Ghouta har styrker, der kæmper for præsident Bashar al-Assads styre, intensiveret deres kamp for at generobre området, som er en vigtig bastion for oprørerne.