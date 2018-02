Den kroatiske statsborger Jimmi Levakovic kan fortsætte tilværelsen i Danmark, selv om han nu for 22. gang er kendt skyldig i kriminalitet.

Københavns Byret har onsdag straffet det 29-årige medlem af den berygtede Levakovic-klan med et års fængsel for en stribe forbrydelser.

Men ifølge retten er tiden altså ikke moden til at sende ham ud af landet.

- Der er sket frifindelse for udvisningspåstanden, siger retsformand Mette Undall-Behrend i forbindelse med domsafsigelsen.

Det sker først og fremmest med henvisning til, at retten ikke i fuldt omfang har valgt at dømme Levakovic. I alt var han tiltalt for 35 lovovertrædelser.

Sagens alvorligste forhold handlede om et tricktyveri hos en 66-årig kvinde, der ifølge anklagemyndigheden havde udviklet sig til røveri.

Men retten mener ikke, at Levakovic og hans medgerningsmand var så voldsomme, at forbrydelsen kan betegnes som røveri. Derfor dømmes de alene for tyveri.

Jimmi Levakovic er da også født og opvokset i Danmark, hvor han lever sammen med sin hustru og parrets tre mindreårige børn.

Samtidig er hans tilknytning til Kroatien sparsom. Levakovic har kun besøgt landet en enkelt gang på en kortere rejse.

Ikke desto mindre insisterede anklager Camilla Overlund i sin procedure på, at Levakovic skulle have det røde kort.

- Han er ikke på arbejdsmarkedet, og han har ingen uddannelse. Han lever af at begå kriminalitet. Man må sige, at han er dårligt - hvis overhovedet - integreret i Danmark, sagde hun i sin procedure onsdag formiddag.

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes til landsretten. Hvis det på et senere tidspunkt skulle ende med udvisning, vil den 29-årige vaneforbryder ifølge Ekstra Bladet være det femte medlem af Levakovic-klanen, der udvises for kriminalitet i Danmark.

Foreløbigt er familiens overhoved, den såkaldte sigøjnerboss Gimi Levakovic, gået fri. Senest besluttede Højesteret i maj 2016, at det ville være i strid med menneskerettighederne at udvise den i dag 48-årige forbryder.