Håndbold: GOG's højre back, Jon Andersen, har ikke rigtig været sig selv i 2018. Han har spillet med, men det har været tydeligt, at backen ikke har været i topform. Senest stod Jon Andersen blegt i lørdagens tabte ligakamp i Kolding mod KIF Kolding København.

I GOG-lejren har man nu taget konsekvensen af de springerknæ-symptomer, som GOG-backen har kæmpet med de seneste uger, og som han ikke kan slippe af med.

Krickau og Sverige GOG-cheftræner Nicolej Krickau tilbragte onsdag aften i svenske Kristianstad, hvor han overværede Kristianstads opgør mod Alingsås HK - aktuelt henholdsvis nummer et og fem i den svenske liga.Han ville nærstudere Alingsås HK's stregspiller, Oscar Bergendahl, som er at finde hos GOG fra næste sæson. Bergendahl skal erstatte Henrik Jakobsen, der fortsætter karrieren i franske Toulouse.I sidste sæson fik GOG adgang til EHF Cuppens gruppespil ved at vinde over netop Alingsås.23-årige Oscar Bergendahl er 192 centimeter høj og vejer 108 kilo.

- Vi har besluttet, at Jon skal have den tid, der skal til, for at komme sig helt over skaden. Derfor er han også definitivt ude til lørdagens kamp, lyder det fra cheftræner Nicolej Krickau.

GOG tager på lørdag mod Skanderborg Håndbold i Gudme i den første kamp efter nederlaget i Kolding.

Med Jon Andersen ude bliver ansvaret endnu mere markant på landsholdsbacken Niclas Kirkeløkke, der er kommet tilbage efter sin skulderskade.

- Niclas spillede ikke sin bedste kamp i lørdags, men jeg er meget tilfreds med hans aggressive attitude og den måde, han skyder igennem til træning, fastslår Nicolej Krickau.

Heller ikke den langtidsskadede playmaker/back, norske Gøran Johannessen, er med på lørdag mod Nicolej Krickaus gamle klub fra det østjyske.

En anden back, Frederik Clausen, samt den norske stregspiller, Henrik Jakobsen, blev ramt af mindre skader i forbindelse med tirsdagens træning. Men Nicolej Krickau siger, "at han både håber og tror på, at de begge bliver klar til mødet med Skanderborg".

Veteranen Lasse Kronborg, der normalt har kunnet koncentrere sig om forsvarsopgaver, har fået flere opgaver. Også i angrebet efter Gøran Johannessens midlertidige farvel til holdet. Det var dog tydeligt mod KIF, at Kronborg kæmper noget med sine gamle rygproblemer for øjeblikket.