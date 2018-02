Trods otte nederlag i ni kampe mener sportschef, at curlingkvinderne har overpræsteret i de fleste kampe.

Trods en bundplacering, otte nederlag og blot en enkelt sejr har de danske curlingkvinder gjort det stærkt til vinter-OL i Sydkorea.

Det mener sportschef i Dansk Curling Forbund, Ulrik Schmidt.

- Pigerne har gjort det fabelagtig godt. De har overpræsteret i stort set alle kampe.

- De kom med til OL som nummer ti (af de ti deltagere, red.), og holdet blev flækket sammen for et halvt år siden, da et andet hold gik i stykker, siger Ulrik Schmidt.

- Så de har haft rigtig kort tid til at blive klar. De har forbedret sig meget siden OL-kvalifikationen for et par måneder siden, og de har gjort det supergodt, siger Ulrik Schmidt.

Det var en overraskelse i sig selv, at skipper Madeleine Dupont og co. i december klemte sig med til vinter-OL med et hastesammensat og urutineret hold.

Blandt andre er de 18-årige juniorer Julie Dall Høgh og Mathilde Halse en del af Danmarks curlinghold i Pyeongchang.

- Det danske hold burde i princippet ikke kunne vinde nogen kampe. De er nummer 97 på verdensranglisten og spiller mod nummer et, to, tre og så videre her til vinter-OL.

- De har holdt sig inde i kampene med godt og klogt spil. Når man tænker på, hvor de kommer fra, så er det helt fantastisk, mener sportschefen.

Skipper Madeleine Dupont er overordnet godt tilfreds med danskernes præstation i Pyeongchang.

- Det er træls at blive nummer ti. Det føles ikke som om, at vi burde ende sidst. Vi er tæt på og har gjort det godt, siger skipperen, mens tårerne trænger sig på.

- Vi tør gå efter sejrene og spille. Det er virkelig en stærk præstation, og at vi ender som nummer ti på papiret, er bare skuffende.

- Jeg kan ikke sætte en finger på, hvad vi skulle have gjort anderledes, siger hun.

De danske mænd anført af skipper Rasmus Stjerne endte også på sidstepladsen. Det blev til to sejre og syv nederlag i ni kampe ved vinterlegene i Sydkorea.